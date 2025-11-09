Sheinbaum y Bedolla destinan casi 60 mil mdp a 100 acciones de alto impacto para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia integral que contempla 57 mil millones de pesos del Gobierno Federal y 2 mil 700 millones del Gobierno Estatal para 100 acciones en 12 ejes como seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura, desarrollo, entre otros rubros.

Durante su intervención, el gobernador señaló que en Michoacán existe indignación por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y se dijo convencido de que se tiene que poner fin a la violencia, atendiendo las causas y combatiendo la impunidad.

“Estoy seguro de que con usted, presidenta, con su compromiso, inteligencia y sensibilidad, Michoacán volverá a confiar”, refirió el mandatario, tras puntualizar que el Gobierno Estatal acompañará este plan con 2 mil 700 millones de pesos para seguridad, acciones para jóvenes, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.