Sheinbaum y Bedolla cierran filas y afinan la estrategia de paz y justicia para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, trabajarán de manera conjunta para impulsar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de restablecer la tranquilidad en la entidad.

En un anuncio realizado durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal detalló la coordinación que se ha puesto en marcha entre autoridades federales y estatales para este programa.

Informó que, como parte de este proceso, el gobernador Ramírez Bedolla tiene programada una reunión este mismo miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, Sheinbaum Pardo indicó que ella misma sostuvo un encuentro con su gabinete federal en días pasados para definir las responsabilidades y el esquema de trabajo.

"Los distintos secretarios, subsecretarios y directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes y poderlo presentar a más tardar la próxima semana”, enfatizó la presidenta Sheinbaum sobre la fase de recopilación de información y diseño del plan.

El proyecto busca integrar las necesidades y propuestas de la sociedad michoacana, la cual se presentaría la próxima semana.

rmr