Sheinbaum tendrá agenda en Morelia y Pátzcuaro este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes y sábado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá una gira de trabajo por dos municipios de Michoacán; serán al menos cuatro actividades las contempladas en Morelia y Pátzcuaro.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el delegado en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, indicó que son tres actividades contempladas en Morelia; la primera es la mañanera, a las 7:30 de la mañana, que se realizará en la 21/a. Zona Militar; posteriormente, una reunión privada para dar seguimiento y evaluar las acciones implementadas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Mientras que el tercero será un evento con beneficiarios de las becas y pensiones para el Bienestar, a las 15:00 horas, en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución (CDER), mejor conocido como "El Venus", donde se espera, dijo, haya mayor apoyo para Michoacán.

En cuanto a Pátzcuaro, comentó que la agenda será el sábado, a puerta cerrada. Sin embargo, no dio referencia sobre la actividad a realizar.

A pregunta expresa si podría ser para ver las acciones que se han implementado para recuperar el lago de Pátzcuaro, Pantoja Arzola dijo que sería una posibilidad, pero no confirmó, aunque refirió que desde hace más de un año hay trabajos por parte de la Federación que han beneficiado en la recuperación de la ribera del lago de Pátzcuaro.

