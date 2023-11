Sheinbaum, sin favoritos en las convocatorias de Morena; "decidirán las encuestas y el pueblo"

"Imagínense si se decidiera por corrientes, no se le daría oportunidad a nadie de participar, o que dependiera exclusivamente de un gobernador, estaría mal porque si alguien le cayera mal al gobernador, no participaría; o que sólo lo decidiera la candidata a la presidencia, evidentemente habrá gente que no conozcas y aunque sea un liderazgo reconocido en alguna zona y no tendría posibilidades. La encuesta garantiza que participe quien el pueblo quiera, es lo más democrático que pueda haber".