Sheinbaum prepara nota diplomática por muerte de migrante michoacano en redada en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que se prepara una nota diplomática dirigida a Estados Unidos para exigir una investigación a fondo sobre la muerte del michoacano Silverio Villegas González, ocurrida durante un operativo de la agencia migratoria ICE en Chicago.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum condenó la violencia ejercida en contra del connacional y señaló que ya se brinda acompañamiento y asesoría a la familia del fallecido. Asimismo, reiteró que se ha solicitado a las autoridades estadounidenses toda la información oficial sobre el caso.
“La otra [acción] es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas [...] y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos”, expresó.
El gobierno federal indicó que el embajador de México en Estados Unidos ya se encuentra involucrado en el caso, y que la cancillería trabaja en distintos mecanismos de protección a la comunidad migrante, especialmente en lo que respecta a la actuación de los consulados ante detenciones y posibles abusos.
“Estamos muy atentos tanto a la familia como a la investigación para saber realmente qué pasó. Segundo, condenarlo evidentemente. Y tercero, buscar mecanismos para proteger a nuestros hermanos migrantes”, añadió la presidenta.
Silverio Villegas, de 38 años y originario del municipio de Irimbo, Michoacán, murió el pasado viernes tras recibir un disparo por parte de un agente de ICE en Franklin Park, un suburbio de Chicago. De acuerdo con versiones oficiales, el mexicano habría intentado huir en su automóvil, lo que derivó en el uso de la fuerza por parte del oficial.
rmr