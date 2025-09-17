Sheinbaum prepara nota diplomática por muerte de migrante michoacano en redada en EU

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum condenó la violencia ejercida en contra del connacional y señaló que ya se brinda acompañamiento y asesoría a la familia del fallecido. Asimismo, reiteró que se ha solicitado a las autoridades estadounidenses toda la información oficial sobre el caso.

“La otra [acción] es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas [...] y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos”, expresó.

El gobierno federal indicó que el embajador de México en Estados Unidos ya se encuentra involucrado en el caso, y que la cancillería trabaja en distintos mecanismos de protección a la comunidad migrante, especialmente en lo que respecta a la actuación de los consulados ante detenciones y posibles abusos.