Sheinbaum llega a Michoacán; invita a la población a su primera gira

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Delegación de Programas para el Bienestar en Michoacán, anunció la visita oficial de la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al puerto de Lázaro Cárdenas este domingo 11 de enero.

El delegado de los Programas para el Bienestar en la entidad, Roberto Pantoja Arzola, extendió una cordial invitación a los beneficiarios, derechohabientes y a la ciudadanía en general para asistir a este encuentro histórico, que marca la primera gira de la mandataria en el estado durante 2026.

Pantoja Arzola destacó la estrecha colaboración entre la Federación y el estado, subrayando que Michoacán es una prioridad en la agenda de justicia social del Gobierno de México. Con esta visita, se reafirma el compromiso de la Cuarta Transformación de llevar desarrollo a cada rincón del país, fortaleciendo el puerto de Lázaro Cárdenas como motor económico y social para Michoacán y México.