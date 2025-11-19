Sheinbaum, Bedolla y otros gobernadores revisan avances del IMSS-Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla participó en la reunión convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar seguimiento al programa IMSS-Bienestar donde se refrendó el compromiso para garantizar el derecho a la salud con atención médica de calidad para las y los michoacanos.

En Palacio Nacional, el mandatario y otros gobernadores del país revisaron de manera general los avances en materia de infraestructura, equipamiento y servicios hospitalarios correspondientes a este programa federal.

Cabe recordar que en Morelia, aun se espera la fecha para dar inicio a la construcción del hospital en Villas del Pedregal, espera que tenga una inversión de 4 mil 500 millones de pesos que se destinarán para la construcción del nosocomio, además del equipamiento.