SFA descarta nuevos impuestos en el presupuesto de Michoacán 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, descartó la inclusión de nuevos impuestos en el Proyecto de Presupuesto 2026, el cual fue entregado este viernes al Congreso local por un monto de 107 mil 884 millones de pesos, lo que representa un incremento del 9% respecto a 2025.

“No vienen nuevos impuestos, no viene ni deuda, no viene algo en donde se ocupe una autorización extraordinaria. Es un presupuesto, de verdad, de los cinco presupuestos que hemos hecho, para mí es el más equilibrado”, afirmó.

Los incrementos en impuestos ya existentes serán “normales” y acordes con el promedio nacional, tras varios años en los que Michoacán se mantuvo por debajo del resto del país en este rubro, detalló el funcionario.

Navarro García aclaró que los recursos millonarios prometidos por la Federación para el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia ya están contemplados dentro del paquete, por lo que no implican recursos adicionales ni “mentiras presupuestales”.

En cuanto al campo, indicó que el presupuesto será “muy similar” al de 2025, pero ya sin la reducción que arrastraba desde la administración del exgobernador Silvano Aureoles.

“Nos está tocando a nosotros arrastrar de la administración de Silvano Aureoles, hay que decirlo, y eso nos contamina nuestros presupuestos. Para este 2026, el presupuesto del campo, lo bueno es que viene ya íntegro para que lo puedan operar. Eso es un dato importante”, subrayó.

El paquete presupuestal, ya entregado, no contempla deuda pública ni déficit. Navarro destacó que este es el quinto año consecutivo con finanzas sanas, “algo que muchos años no se veía en Michoacán”.

