Sesgo en aplicación de ley en 76 legislatura del Congreso de Michoacán

Y es que el artículo 29 de la Ley Orgánica y de Procedimientos refiere a la letra que, "la Mesa Directiva se integra con una Presidencia, quien será el Presidente o Presidenta del Congreso, una Vicepresidencia y tres Secretarías, por un periodo de un año, electos en votación nominal y en un solo acto, a propuesta de la Junta, cuidando la representación plural del Congreso", tomando en cuenta además la paridad de género y la no reelección de sus integrantes.

Baltazar Gaona, legislador que amagó con una posible ruptura entre la 4T en el Congreso por la ponderación de los acuerdos antes que la Ley Orgánica, exhortó a la presidenta de la Jucopo, Fabiola Alanís Sámano a explicar el elemento jurídico para dicho acuerdo; al no obtener respuesta inmediata se unió a la solicitud de la rotatividad en la presidencia de la Junta.

Ante la insistencia, la morenista consideró que no se viola la ley del Congreso y refirió que la propuesta de la presidencia de la Mesa fue votada a favor también por parte del coordinador del PT, Reyes Galindo Pedraza. Ante esta afirmación el petista refutó que, su voto fue en abstención y no en pro como lo mencionó Alanís Sámano.

"Creemos que el esquema pude se de años completos, el voto de nosotros fue en abstención, no a favor, lo que se votó fue la integración de la Mesa. El acuerdo no debería trasgredir la Ley Orgánica y lo que se propuso aquí de que sean ponderados los periodos no es descabellados", aclaró Galindo Pedraza.