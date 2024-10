SESESP realiza canje de juguetes bélicos para promover la paz en Michoacán

Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) llevó a cabo en el municipio de Hidalgo, una jornada del Programa Canje de Juguetes Bélicos: la violencia no es un juego, no juegues con violencia, con el objetivo de fomentar la cultura de paz y de la no violencia entre las niñas, niños y adolescentes de Michoacán.

Se intercambiaron 700 juguetes bélicos como pistolas, espadas y cuchillos, entre otros, por juguetes didácticos que puedan fortalecer la destreza y capacidad de pensamiento de las infancias, así como incentivar la integración familiar y entre amigos.

El titular del SESESP, César Erwin Sánchez Coria, explicó que con este tipo de programas se “reafirma el compromiso de trabajar por la paz y la seguridad, no solo a nivel institucional, sino también desde las acciones cotidianas que impactan directamente en nuestras comunidades”.

Manifestó que este canje “refleja el compromiso de construir un Michoacán más pacífico desde la base de nuestra sociedad: la niñez”, y afirmó que la “seguridad no se construye solo con infraestructura o recursos, sino con educación y con un cambio cultural que permita entender que la violencia no tiene cabida en el desarrollo de nuestras niñas y niños”.

Con el Programa Canje de Juguetes Bélicos se beneficiarán municipios como Salvador Escalante, Buenavista, Morelia, Tarímbaro e Hidalgo.