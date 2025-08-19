Michoacán

Servidores públicos de la Fiscalía, los verdaderos recipiendarios de la presea Suprema Junta Americana: Adrián López

La presea la recibió el actual fiscal Carlos Torres Piña; sin embargo, el agradecimiento lo dio Adrián López
Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Al reconocer su compromiso y profesionalismo, el exfiscal Adrián López Solís refirió que son las y los servidores públicos que integran la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE) los verdaderos y merecedores recipiendarios de la presea Suprema Junta Nacional Americana, entregada por el Congreso del Estado.

En el recinto habilitado en Zitácuaro para la sesión solemne, el exfiscal agradeció a quienes durante seis años y medio le acompañaron en su labor al frente de la FGE, y de quienes reconoció su objetividad, empatía, profesionalismo, imparcialidad, honestidad, legalidad y respeto al dirigirse a los derechos de las personas, y agregó:

"La gran mayoría de las personas que trabajan en esta institución se conducen con firmeza, determinación y valor para enfrentar al crimen y poder presentar ante los jueces penales competentes a quienes han infringido la ley, para que les sea impuesta una justa sanción y, en la medida de lo posible, se resarza el daño a las víctimas."

La presea fue entregada al actual fiscal, Carlos Torres Piña; no obstante, quien hizo uso de la voz fue López Solís, tras su administración de seis años y cinco meses, siendo además el primer fiscal del estado cuando la Procuraduría transitó a FGE.

El exservidor destacó a la institución como uno de los pilares para el acceso a la justicia, al ser esta una de las exigencias más sentidas de las y los michoacanos.

"Es, sin duda, una institución vital para el sostenimiento de la función regular del Estado, y es soporte fundamental de la gobernabilidad, más aún en el contexto de la dinámica directiva que aqueja a la sociedad. Es y debe seguir siendo el escudo protector de los bienes y derechos de las personas, así como la línea más fuerte de contención a las agresiones a los valores superiores de la tranquilidad, el orden y la paz pública, por quienes han decidido transgredir y vivir al margen de la ley."

Es de recordar que, por mayoría, la 76 Legislatura aprobó entregar la presea Suprema Junta Nacional Americana a la Fiscalía del Estado, en justificación de su labor en términos del cumplimiento de órdenes de aprehensión y detenciones en flagrancia de personas generadoras de violencia, la inauguración de nuevas sedes de fiscalías regionales y la especialización de la persecución del delito.

