Servidores públicos de la Fiscalía, los verdaderos recipiendarios de la presea Suprema Junta Americana: Adrián López

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Al reconocer su compromiso y profesionalismo, el exfiscal Adrián López Solís refirió que son las y los servidores públicos que integran la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE) los verdaderos y merecedores recipiendarios de la presea Suprema Junta Nacional Americana, entregada por el Congreso del Estado.

En el recinto habilitado en Zitácuaro para la sesión solemne, el exfiscal agradeció a quienes durante seis años y medio le acompañaron en su labor al frente de la FGE, y de quienes reconoció su objetividad, empatía, profesionalismo, imparcialidad, honestidad, legalidad y respeto al dirigirse a los derechos de las personas, y agregó: