Servidores públicos de la Fiscalía, los verdaderos recipiendarios de la presea Suprema Junta Americana: Adrián López

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Al reconocer su compromiso y profesionalismo, el exfiscal Adrián López Solís refirió que son las y los servidores públicos que integran la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE) los verdaderos y merecedores recipiendarios de la presea Suprema Junta Nacional Americana, entregada por el Congreso del Estado.
En el recinto habilitado en Zitácuaro para la sesión solemne, el exfiscal agradeció a quienes durante seis años y medio le acompañaron en su labor al frente de la FGE, y de quienes reconoció su objetividad, empatía, profesionalismo, imparcialidad, honestidad, legalidad y respeto al dirigirse a los derechos de las personas, y agregó:
La presea fue entregada al actual fiscal, Carlos Torres Piña; no obstante, quien hizo uso de la voz fue López Solís, tras su administración de seis años y cinco meses, siendo además el primer fiscal del estado cuando la Procuraduría transitó a FGE.
Es de recordar que, por mayoría, la 76 Legislatura aprobó entregar la presea Suprema Junta Nacional Americana a la Fiscalía del Estado, en justificación de su labor en términos del cumplimiento de órdenes de aprehensión y detenciones en flagrancia de personas generadoras de violencia, la inauguración de nuevas sedes de fiscalías regionales y la especialización de la persecución del delito.
RPO