Serie del Padre Maciel es para desacreditar a la Iglesia: Carlos Garfias Merlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las series y películas que han salido en diversas plataformas sobre la vida del Padre Marcial Maciel son para desacreditar a la Iglesia Católica, aseguró el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.
En conferencia de prensa, monseñor defendió a quien fuera acusado de pederastia y encubierto por jerarcas católicos, toda vez que precisó que no quieren dejar en paz ni a su persona ni a los Legionarios de Cristo.
"Ahorita cualquier que quiera abanderarse con el Padre Maciel lo va a poder seguir haciendo, pero es parte de un tema que no han que no han acabado de dejar en paz y yo creo que no hay mucho más que abundarle, sino es una intensión de desacreditar a la Iglesia, desacreditar a los Legionarios y al mismo Padre Maciel", subrayó.
Reiteró que la única intensión con este tipo de medios es para desacreditar a la Iglesia, inclusive consideró como circunstancial que el Padre Marcial Maciel fuera michoacano y haya vivido en la zona de Cotija.
Respecto a los protocolos de atención contra abusos sexuales en infancias, Garfias Merlos comentó que son dos vías de atención; la primera a través de la Iglesia Católica, y la segunda con las autoridades civiles a fin de que haya una investigación jurídico-canónico y, en caso de ser ciertas las acusaciones que se presenten, haya sanciones.
Marcial Maciel Degollado
La historia del michoacano Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo y del movimiento Regnum Christi, es uno de los capítulos más oscuros de la Iglesia Católica; el documental de HBO Max "Marcial Maciel: El Lobo de Dios" ha puesto en jaque al Vaticano, toda vez que ha mostrado no solo los casos de abuso sexual, sino también lo que se hizo para proteger su imagen.
Nacido el 10 de marzo de 1920, en Cotija, Michoacán, fue sacerdote mexicano y acusado de pederastia por varios miembros de la congregación católica Legendarios de Cristo y estudiantes de los establecimientos de los legionarios a partir de 1997. Sin embargo, los abusos sexuales contra las infancias datan desde 1940.
En 2005, Maciel renunció a la reelección de los padres capitulares, dejando la dirección general de la Legión y del movimiento Regnum Christi a Álvaro Corcuera.
En 2006, como resultado de un proceso canónico interrumpido, el Vaticano retiró del ministerio sacerdotal al Padre Maciel; fue en 2019 cuando la Legión de Cristo reconoció las acusaciones de abuso sexual de al menos 60 menores por parte de su fundador.
Falleció el 30 de enero de 2008, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, a los 87 años de edad, en medio de acusaciones de abuso sexual.
