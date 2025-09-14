Serie del Padre Maciel es para desacreditar a la Iglesia: Carlos Garfias Merlos

AVANCE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las series y películas que han salido en diversas plataformas sobre la vida del Padre Marcial Maciel son para desacreditar a la Iglesia Católica, aseguró el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.

En conferencia de prensa, monseñor defendió a quien fuera acusado de pederastia y encubierto por jerarcas católicos, toda vez que precisó que no quieren dejar en paz ni a su persona ni a los Legionarios de Cristo.

"Ahorita cualquier que quiera abanderarse con el Padre Maciel lo va a poder seguir haciendo, pero es parte de un tema que no han que no han acabado de dejar en paz y yo creo que no hay mucho más que abundarle, sino es una intensión de desacreditar a la Iglesia, desacreditar a los Legionarios y al mismo Padre Maciel", subrayó.

Reiteró que la única intensión con este tipo de medios es para desacreditar a la Iglesia, inclusive consideró como circunstancial que el Padre Marcial Maciel fuera michoacano y haya vivido en la zona de Cotija.

Respecto a los protocolos de atención contra abusos sexuales en infancias, Garfias Merlos comentó que son dos vías de atención; la primera a través de la Iglesia Católica, y la segunda con las autoridades civiles a fin de que haya una investigación jurídico-canónico y, en caso de ser ciertas las acusaciones que se presenten, haya sanciones.