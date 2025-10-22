"Seres", con Dolores Heredia, abrirá el Feratum Film Fest de Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz mexicana Dolores Heredia encabezará la inauguración del Feratum Film Fest 2025 con la película “Seres”, ópera prima del cineasta Sandro Arceo, que también cuenta con la actuación de Romanni Villlicaña. La función de apertura se realizará en Pátzcuaro como parte del emblemático festival de cine de terror y fantasía que se realizará del 6 al 9 de noviembre.

Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), informó que esta edición estará dedicada a los monstruos marinos, criaturas que han dejado una huella profunda en el imaginario colectivo del cine mundial.

El director general del festival, Miguel Ángel Marín, subrayó que Feratum continuará promoviendo la exhibición de obras tanto de talentos emergentes como consolidados en los géneros de terror, ciencia ficción y fantasía, con énfasis en el cine mexicano.