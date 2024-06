Seremos una digna oposición en el Congreso de Michoacán: Guillermo Valencia

Sobre los resultados del Revolucionario Institucional, Valencia Reyes refirió que, se trató de un "tsunami" encabezado aún por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, confió en que una vez que el mando del Poder Ejecutivo pase a Claudia Sheinbaum, el efecto AMLO desaparecerá y el panorama será aprovechado por el PRI en las siguientes elecciones.

"Esto fue una ola, un tsunami y hay que trabajar, ya pasó la elección, el tsunami ya pasó y después de la tempestad viene la calma y creo que vendrán grandes liderazgos porque el escenario de la política mexicana no será el mismo ya no estando el presidente López Obrador todos los días porque no es Morena, es el presidente y una vez que ya no esté, todo va a cambiar".

En Michoacán, el PRI alcanzó en solitario un total de 14 alcaldías y en candidatura común otras 16. Para esta jornada el tricolor llegó a los 221 mil 108 votos -cifras del PREP-, 59 mil 644 menos que en el 2021.

mrh