Sería milagro de Tata Vasco mi recuperación de Covid-19: arzobispo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso de la recuperación de Covid-19 del arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, luego de que por semanas estuvo en estado crítico, será enviado a Roma como de posible intercesión y milagro de Tata Vasco de Quiroga, para que pueda ser considerado en el proceso de beatificación, compartió el clérigo.

En conferencia de prensa, el arzobispo de Morelia platicó que aunque como sacerdote se encomendó a Dios, pidió directamente la intercesión de Vasco de Quiroga para que pudiera recuperarse satisfactoriamente de los síntomas que tuvo por el Sars-Cov-2.

“Yo me encomendé en general a Dios, y estoy haciendo mi plegaria directamente al venerable Tata Vasco de Quiroga, quien podría ser el intercesor, el milagro, que así lo han expresado los médicos, que ahora después de tiempo que ha pasado, estoy más convencido que hubo una intercesión de Tata Vasco”, aseguró.

Monseñor comentó que ya se elabora el documento correspondiente para que se avale el supuuesto milagro a Vasco de Quiroga, con entrevistas a médicos que los atendieron, familiares, obispos y sacerdotes que estuvieron con él cuando los diagnósticos sobre su salud eran reservados.

“Hablan que no había esperanza; alguien me dijo que en el momento más crítico me daban 1 por ciento de esperanza para poder salir adelante; y de golpe, sin explicación médica, empecé a reaccionar, a tener una mejoría significativa. Hasta el momento que estoy, prácticamente, salvo la movilidad de las piernas y brazos, ya puedo empezar a dar mis servicios”, mencionó.

Aclaró que no hay una fecha exacta para saber cuándo se podría enviar el expediente a El Vaticano con las pruebas del presunto milagro de Vasco de Quiroga, pero, dijo, una vez que se envíe en Roma tendrán que someterlo a un estudio y responder si es hay señales de una intervención divina del Tata.

