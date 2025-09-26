Será sepultado este viernes migrante michoacano muerto a manos de ICE

Irimbo, Michoacán (MiMorelia.com).- Silverio Villegas González, michoacano de 38 años de edad que fue asesinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esto durante una redada el pasado 12 de septiembre en Chicago, Estados Unidos, fue repatriado a México y su cuerpo llegó el jueves a su natal pueblo Loma de Chupio, municipio de Irimbo.
Los restos de Villegas González fueron velados por familiares y amigos, posteriormente, cerca del mediodía de este viernes el cadáver será sepultado, indicaron fuentes allegadas al tema.
El día de los hechos
De acuerdo con información difundida en varios medios de comunicación, el día de los hechos, Silverio Villegas, de oficio cocinero, dejó a uno de sus hijos en la guardería, después condujo su automóvil sobre avenida Franklin Park, sitio donde se topó con los elementos de ICE, quienes realizaban un operativo, éstos le marcaron el alto, pero al no acatar los comandos verbales un oficial le disparó, Silverio resultó herido de muerte, perdió el control de su auto y chocó contra el costado izquierdo de un camión.
Versión oficial
A través de un comunicado, ICE dio a entender que Silverio Villegas había intentado atropellar a los agentes, entonces uno de ellos fue golpeado y arrastrado por la unidad, debido a ello el uniformado accionó su arma de fuego contra el migrante.
"Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital".
Contradicciones
Según ICE, el agente "atropellado" sufrió "heridas graves". Sin embargo, en redes sociales se difundió un video de una cámara corporal de un agente, el cual revela que el uniformado sólo padeció abrasiones menores en las manos y una raspadura en una rodilla, nada grave.
RYE