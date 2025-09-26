Será sepultado este viernes migrante michoacano muerto a manos de ICE

El día de los hechos

De acuerdo con información difundida en varios medios de comunicación, el día de los hechos, Silverio Villegas, de oficio cocinero, dejó a uno de sus hijos en la guardería, después condujo su automóvil sobre avenida Franklin Park, sitio donde se topó con los elementos de ICE, quienes realizaban un operativo, éstos le marcaron el alto, pero al no acatar los comandos verbales un oficial le disparó, Silverio resultó herido de muerte, perdió el control de su auto y chocó contra el costado izquierdo de un camión.

Versión oficial

A través de un comunicado, ICE dio a entender que Silverio Villegas había intentado atropellar a los agentes, entonces uno de ellos fue golpeado y arrastrado por la unidad, debido a ello el uniformado accionó su arma de fuego contra el migrante.