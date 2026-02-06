"Será la gente quien elija a sus candidatos", responde Sheinbaum ante panorama político en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de su visita de trabajo a Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el panorama político interno de cara a las próximas elecciones, enfatizando que la selección de candidatos para los partidos recae en la ciudadanía y no en la esfera presidencial.
Durante su conferencia matutina realizada en Morelia este viernes, Sheinbaum Pardo fue enfática al señalar que, si bien su partido, Morena, utiliza encuestas como método de selección, la decisión final sobre quién representará a cada fuerza política es un acto democrático que corresponde a la gente.
La mandataria reconoció las diferentes metodologías que cada partido emplea para definir a sus representantes en las contiendas. No obstante, el mensaje central fue de respeto a la soberanía popular, indicando que el pueblo de Michoacán, al que describió como "noble, trabajador, inteligente", tomará la decisión que considere más pertinente para su futuro.
AVANCE
BCT