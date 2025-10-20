Sepultarán a líder limonero en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los pocos que alzó la voz contra el crimen organizado en el Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez era empresario y "orgullosamente limonero"; presidía la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y será este martes cuando sea sepultado en la capital michoacana.

Bernardo Bravo fue localizado sin vida la mañana de este lunes al interior de una camioneta, sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja; en varias ocasiones denunció la extorsión que sufría la industria citrícola por parte de grupos de la delincuencia organizada.

La tarde de este lunes, a las 18:00 horas, se realizará una misa de cuerpo presente en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Apatzingán; posteriormente, su cuerpo será trasladado a la capital michoacana, donde se prevé sea sepultado el martes.