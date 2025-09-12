Sentencian a hombre por delitos contra la salud en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de seis meses con 20 días de prisión en contra de Erick Mayk G., tras acreditarse su responsabilidad en delitos contra la salud, hechos registrados en esta ciudad.

El ahora sentenciado fue detenido el 28 de julio de 2023 por personal de la Unidad Contra el Robo al Transporte, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, durante la ejecución de un cateo en un inmueble ubicado en la calle Gregorio de Aviña, colonia 18 de mayo. En ese lugar se aseguraron 22 envoltorios con metanfetamina.