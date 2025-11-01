Sentencian a 20 meses de libertad asistida a adolescente por secuestro agravado y robo de vehículo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo mediante procedimiento abreviado una sentencia de 20 meses de libertad asistida, en contra de un adolescente en conflicto con la Ley Penal, por su relación en los delitos de secuestro agravado y robo de vehículo, en agravio de un agrónomo; hechos ocurridos en Uruapan.

De acuerdo con los datos de prueba que forman parte de la Carpeta de Investigación, el pasado 9 de junio, la victima conducía un vehículo Chevrolet Aveo, cuando fue interceptado por cuatro personas, entre ellos el adolescente en conflicto con la Ley Penal, quienes lo obligaron a descender del automóvil y a abordar otra unidad bajo amenazas y disparos de arma de fuego que le causaron lesiones.

Durante el trayecto, la víctima fue golpeada y cuestionada sobre su identidad, para posteriormente ser abandonada en un lugar despoblado, donde logró pedir auxilio y recibir atención médica.

La Unidad Especializada en Justicia Integral para Adolescentes de la Fiscalía Regional de Uruapan integró los datos de prueba necesarios para solicitar la vinculación a proceso, misma que fue otorgada por el órgano jurisdiccional.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar al adolescente en conflicto con la ley a 20 meses de libertad asistida.

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada al proceso, que consiste en el reconocimiento del imputado en su participación en el hecho delictivo y como consecuencia, se valora pertenencia de reducir en un margen acotado, la sanción que se impondrá.

