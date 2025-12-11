Senguio no solicitará crédito para cerrar el año; requiere de 1.2 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que se requieren un millón 200 mil pesos para cerrar el año, el Ayuntamiento de Senguio no solicitará un crédito a corto plazo, por lo que el pago de aguinaldo de 138 trabajadores se verá afectado, reconoció el alcalde Rodolfo Quintana Trujillo.

En entrevista colectiva, el edil indicó que los tres recortes de participaciones federales registrados en el municipio han obligado a realizar diversos ajustes, y actualmente se necesitan alrededor de un millón 200 mil pesos para concluir el año fiscal.

Por ello, dejó en claro que el municipio no se endeudará, aunque sí habrá afectaciones en el pago del aguinaldo. El acuerdo —precisó— es que los trabajadores del Ayuntamiento reciban el 50 por ciento en diciembre y el resto en enero.

"Nosotros tuvimos tres recortes de participaciones en el municipio de Senguio, más o menos un millón de pesos, que era lo que teníamos para los aguinaldos de los trabajadores. Por parte de nosotros no nos vamos a endeudar, mejor platicamos con los trabajadores y es darles el 50 por ciento de su aguinaldo y el otro cuando entre el año", dijo.

Aseguró que los 138 trabajadores del Ayuntamiento estuvieron de acuerdo con la propuesta, por lo que no se prevén manifestaciones ni quejas.