Senadora Celeste Ascencio llama a fortalecer el Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora Celeste Ascencio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, hizo un llamado a fortalecer el recién anunciado Plan Michoacán mediante la participación activa de todos los sectores sociales. Lo anterior durante una entrevista en el programa Poder Ciudadano, conducido por el Mtro. Juan Carlos Flores Aquino.

Ascencio recordó que, aunque en dos ocasiones fue diputada federal por la vía plurinominal, actualmente representa a Michoacán como senadora de mayoría relativa, resultado del respaldo directo del pueblo michoacano. También expresó su pesar por el reciente asesinato del exdiputado Carlos Manzo, con quien mantenía una relación de amistad, y afirmó que este hecho profundiza su compromiso político y personal con la transformación y la seguridad del estado.

Durante la conversación, la legisladora y el conductor revisaron los primeros episodios de violencia que marcaron a Michoacán en 2008 y 2009, incluida la agresión con granadas del 15 de septiembre en Morelia y los bloqueos simultáneos en distintas ciudades. La senadora señaló que vivió aquellos acontecimientos como estudiante de preparatoria, y los calificó como un parteaguas en la historia reciente del estado:

“Hay un Michoacán antes y uno después de esa fecha”, expresó.

Sobre el Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Ascencio destacó que busca evitar la improvisación. Subrayó la importancia de la presencia de Omar García Harfuch en Uruapan, al considerar que su estrategia se basa en inteligencia, supervisión territorial y coordinación real entre instituciones.