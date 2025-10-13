Semmujeris avanza en capacitación del sector hotelero en temas de prevención de trata de personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capacitación en el sector hotelero sobre el Código Azul de prevención de trata de infancias y mujeres continúa avanzando; al momento, se han capacitado cinco hoteles de Morelia, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).