Semmujeris avanza en capacitación del sector hotelero en temas de prevención de trata de personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capacitación en el sector hotelero sobre el Código Azul de prevención de trata de infancias y mujeres continúa avanzando; al momento, se han capacitado cinco hoteles de Morelia, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

En entrevista, la funcionaria indicó que se ha tenido buena respuesta por parte de los hoteles, además de contar con el apoyo de la Secretaría de Turismo Municipal para seguir avanzando.

“La lista es larga para continuar capacitando en este mes de octubre a los hoteles más grandes”
señaló
Explicó que estas capacitaciones se dirigen al personal de prácticamente todas las áreas: valet parking, limpieza, recepción, bar, entre otras, pues cada sesión se adapta a las funciones de cada grupo de trabajo, con el objetivo de que puedan identificar ciertos indicadores relacionados con la trata de infancias o de mujeres.
“La capacitación está enfocada para que el personal conozca cómo se lleva a cabo el delito de trata, las 11 modalidades, quiénes pueden ser víctimas, quiénes pueden ser victimarios, además de las formas de violencia que se pueden observar (…)”
puntualizó

Hernández Abarca recalcó que en este rubro también se trabaja de la mano con Policía Morelia, para que, en caso de detectar alguna situación de alerta, los elementos de la corporación municipal de seguridad puedan acudir y brindar apoyo oportuno.

Finalmente, detalló que cualquier hotel, motel o establecimiento de hospedaje del municipio puede inscribirse para recibir estas capacitaciones, las cuales también incluyen temáticas sobre violencia, con el objetivo de sumarlos a la estrategia Punto Naranja.

