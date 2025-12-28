Semigrante consolida la tarjeta Orgullo Migrante con 1,500 familias beneficiadas

Gracias a la coordinación institucional y al trabajo cercano con los municipios y el sector empresarial, la tarjeta Orgullo Migrante se ha posicionado como una herramienta efectiva de inclusión financiera y reconocimiento social para quienes, desde el extranjero, contribuyen al desarrollo de Michoacán a través del envío de remesas.

Como resultado de este esfuerzo, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, recibió un reconocimiento por parte de Finabien, debido al impulso y fortalecimiento de este programa en la entidad, destacando el trabajo coordinado y el compromiso con las y los migrantes.

“Este reconocimiento no es personal, es para todas y todos los que creen en el valor de nuestras personas migrantes. Cuando hay coordinación entre gobiernos y sociedad, los resultados llegan y se sienten”, expresó el secretario.