Seis oficiales y cuatro civiles heridos en choque múltiple sobre la Pátzcuaro-Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unos minutos se registró un choque múltiple sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, a la altura del crucero de Tzurumútaro, dentro del municipio de Pátzcuaro.

De forma preliminar, se reporta que al menos dos vehículos particulares y una patrulla de la Guardia Civil se vieron involucrados en el percance.

Al lugar acudieron elementos de seguridad municipal y estatal, así como paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes brindaron atención a los lesionados.

Según los primeros reportes, el saldo es de diez personas heridas, entre ellas seis oficiales y cuatro civiles. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los involucrados ni si hubo traslados hospitalarios.

Autoridades ya se encuentran en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y controlar la circulación en la zona.