Seis alcaldes michoacanos cuentan con escoltas: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de seis alcaldes michoacanos tienen seguridad, confirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, el encargado de la política interna de Michoacán enfatizó que la seguridad se da por las zonas de riesgo que hay en algunos municipios, pero no por amenazas directas a su persona.

“He estado atendiendo a alcaldes que así lo han solicitado. En el caso particular, no han manifestado hasta el momento ningún tema de amenazas o temas particulares hacia sus personas, pero sí temor por parte de la inseguridad, del crimen organizado, ante algunos hechos en algunas regiones que ya han sido públicos en varias notas. Algunos alcaldes se han acercado para coordinar y reforzar los esfuerzos en materia de seguridad, y así lo hemos hecho”, dijo.

Tras el asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, Zepeda Villaseñor refirió que se mantiene el trabajo institucional y coordinado en materia de seguridad en todo el estado.