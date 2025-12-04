Seimujer y SSP transforman tiendas Oxxo en Zonas Seguras para las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seiscientas tiendas Oxxo en Michoacán ahora son Zonas Seguras para las mujeres al formar parte de una red estatal de resguardo y atención inmediata para las michoacanas en situación de riesgo, una acción coordinada entre las secretarías de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) y de Seguridad Pública (SSP) con la empresa.

La titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano González, destacó la importancia de este trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada, al señalar que la colaboración con Oxxo representa “un vínculo de corresponsabilidad social que salva vidas”. Subrayó que las tiendas se transformarán en puntos estratégicos de protección, “hoy Grupo Oxxo se convierte en un agente social de cambio. Cada tienda será un lugar donde una mujer pueda pedir ayuda, ser acompañada con empatía y activar un protocolo seguro. Es la red más grande de resguardo que tendremos en Michoacán”.