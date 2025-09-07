Seimujer y Gobierno federal inauguran Centro LIBRE en Zacapu

La titular de la Seimujer destacó que este esfuerzo forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha marcado como prioridad que ninguna mujer se quede sin atención. Señaló que los Centros LIBRE “no solo ofrecen un servicio, sino que simbolizan un cambio profundo: garantizar que las michoacanas tengan acceso real a justicia, acompañamiento y protección en sus propias comunidades”.

Los Centros LIBRE brindan atención integral con acompañamiento psicológico, jurídico y de trabajo social, para que las mujeres puedan salir del ciclo de la violencia con respaldo institucional. “Son refugios de esperanza y motores de transformación social que nos permiten avanzar hacia un Michoacán más justo, igualitario y libre de violencias”, afirmó la secretaria.