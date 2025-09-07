Seimujer y Gobierno federal inauguran Centro LIBRE en Zacapu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, junto con la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, inauguraron un Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en Zacapu, un espacio que representa la consolidación de la transformación y el compromiso progresista de colocar la vida y la dignidad de las mujeres en el centro de las políticas públicas.
La titular de la Seimujer destacó que este esfuerzo forma parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha marcado como prioridad que ninguna mujer se quede sin atención. Señaló que los Centros LIBRE “no solo ofrecen un servicio, sino que simbolizan un cambio profundo: garantizar que las michoacanas tengan acceso real a justicia, acompañamiento y protección en sus propias comunidades”.
Los Centros LIBRE brindan atención integral con acompañamiento psicológico, jurídico y de trabajo social, para que las mujeres puedan salir del ciclo de la violencia con respaldo institucional. “Son refugios de esperanza y motores de transformación social que nos permiten avanzar hacia un Michoacán más justo, igualitario y libre de violencias”, afirmó la secretaria.
Michoacán cuenta con 40 Centros LIBRE en las 10 regiones del estado, con lo que acerca el apoyo directo a mujeres en contextos urbanos, rurales e indígenas. Esta red estatal fortalece la construcción de una política pública progresista que reconoce las diversidades territoriales y busca erradicar las brechas históricas de desigualdad.
La Seimujer recordó que cualquier mujer puede acercarse a estos espacios para recibir atención gratuita y especializada. Asimismo, invitó a consultar la ubicación de los Centros LIBRE en el portal nacional: tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx
BCT