Seimujer se une a la conmemoración de las víctimas de feminicidio en el Día de Luto Estatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Igualdad de Género y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), se suma con respeto a la conmemoración del Día de Luto Estatal, honrando a todas las mujeres víctimas de feminicidio.

La titular de Seimujer, Carolina Rangel Gracida, enfatizó la seriedad del problema del feminicidio en nuestra sociedad y el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para hacerle frente con determinación.

"Cada mujer que perdemos a causa de la violencia feminicida deja un hueco insustituible, un vacío de orfandad que no solo afecta a sus familias, sino a la sociedad en su conjunto. Esto duele profundamente, ya que su ausencia no fue voluntaria ni natural. Por ello, hacemos un llamado a rendir homenaje a su memoria, a maximizar su legado, a no relegarlas al olvido y al silencio que la violencia machista y misógina exige, a no normalizar su trágica partida", dijo.

En Michoacán, Seimujer ha trabajado de manera coordinada para abordar la violencia de género en todas sus manifestaciones. Entre sus iniciativas se encuentra la implementación del programa Núcleos cuidadores, para la reparación integral del daño para niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio.

Este programa proporciona apoyo económico mensual a los núcleos cuidadores, que han sido reconocidos como víctimas, y abarca hasta los 17 años y 11 meses de edad. Su presupuesto inicial asciende a 3 millones de pesos, para beneficiar a más de 90 núcleos identificados. Entre ellos, 28 continúan sus estudios de primaria y secundaria.

La Seimujer reafirma su compromiso de enfrentar y luchar incansablemente para poner fin al feminicidio mediante acciones concretas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

SHA