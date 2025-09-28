Seimujer fortalece derecho a decidir con la línea 075 y la Ruta Servicios de Aborto Seguro

Conscientes de la diversidad cultural de Michoacán, el servicio cuenta además con traductoras en lengua purépecha, lo que garantiza que todas las mujeres, sin importar su lengua o lugar de origen, puedan ejercer plenamente su derecho a decidir.

En paralelo, la Ruta SAS (Servicios de Aborto Seguro) avanza como una estrategia de información y atención integral que articula esfuerzos del gobierno estatal para asegurar el acceso a la salud y a la autonomía reproductiva.

“La salud y la dignidad de las mujeres están en el centro de la transformación. Con la línea 075 y la Ruta SAS, Michoacán se coloca a la vanguardia en garantizar que ninguna mujer esté sola en el proceso de decidir”, subrayó Anguiano González.