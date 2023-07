Seimujer atiende hasta 40 mujeres diariamente por temas de violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En promedio se atienden hasta 40 mujeres diarias que sufren de algún tipo de violencia, ya sea por primera vez o de atención continúa, indicó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Carolina Rangel Gracida.

En entrevista con medios de comunicación, la secretaria estatal señaló que en un día la cifra menor que han atendido es de 20 mujeres por algún tipo de violencia, las cuales llegan a solicitar la intervención de una abogada o denunciar a un Ministerio Público, por ejemplo.

Rangel Gracida explicó que a toda mujer que es violentada y llega se les busca dar el acompañamiento legal y psicológico, además de que como última opción es que ingresen a resguardarse a un refugio por violencia extrema, el cual, dijo, es la última opción, porque se busca primero que queden dentro de un círculo familiar.

"El refugio no es lo ideal, el programa no es para promover los refugios, al contrario, no tiene que ser la mujer violentada la que salga de casa", enfatizó.

Explicó que cuando no hay espacio en un refugio se coordinan con otros refugios como el de Santa Fe, el de Morelia o el de Uruapan, pero como última opción, porque una mujer en situación de violencia tiene que abandonar "su casa, su baño, su ropa, su dinámica diaria, su trabajo o la escuela de sus hijos".

Insistió qué debe ser el violentado que salga del círculo de la mujer y no sea ésta la que tenga que abandonar su hogar, motivo por el cual es importante la denuncia ante Fiscalía General del Estado y la prevención, así como que se han tenido que abrir escuelas de hombre.

