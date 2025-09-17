Seido investigará a detenidos en Jiquilpan por supuestos vínculos con crimen organizado: Bedolla

En entrevista, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió que quienes se identificaron como supuestos policías fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) y es la Seido quien llevará la investigación, toda vez que ya existen diversas carpetas federales sobre el tema.

Por lo que aseguró que no habrá impunidad en el caso; además, resaltó que la investigación sigue abierta y se prevé que haya más detenidos, pero será acorde a lo que arroje la investigación.

“Cero impunidad, no va a haber impunidad y las investigaciones continúan y se amplían. No puedo decir más, soy abogado, y debo tener cuidado cuando se están llevando investigaciones. La investigación no está cerrada, está abierta y seguiremos, son los primeros cuatro detenidos y veremos cómo avanzan las investigaciones”, dijo.

El cuarto detenido es el secretario del Ayuntamiento Municipal de Jiquilpan, Luis Ángel “N”, quien lleva su caso en la Fiscalía General del Estado (FGE).