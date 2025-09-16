Seguridad y continuidad del teleférico, temas clave en Uruapan: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán fortalecerá la coordinación en materia de seguridad en el municipio de Uruapan, informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, puntualizó que se instalaron cuatro Bases de Operaciones en el municipio, demás que hay una fuerza federal que no deja solo al municipio.

Por lo que consideró que se replanteará la estrategia de seguridad acorde a sus necesidades, pero también que permita dar continuidad con los trabajos del teleférico.

“Llamo al presidente municipal a que nos coordinemos, si nos coordinamos tendremos buenos resultados con la Federación y el Estado. Esta coordinación será vital para salir adelante; juntos podremos salir adelante y trabajar”, indicó.

Respecto a la suspensión de la obra, Ramírez Bedolla comentó que será la empresa quien revise los contratos para ver si hay posibilidad de amparo para retomar los trabajos o acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán para una atención puntual al tema.

Y es que recordó que con las 30 obras que se tienen En Michoacán, son 500 empleos directos. Sin embargo, no especifico cuántos se ven afectados por la suspensión de los trabajos del teleférico.

SHA