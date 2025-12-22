Seguridad vial en Michoacán sí puede revisar a conductores, pero no multar: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los elementos de seguridad vial en Michoacán sí pueden hacer revisiones o llamar la atención, sin multar a los y las automovilistas; lo anterior, tras la aprobación de la reforma al reglamento de la Ley de Movilidad.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla indicó este lunes, en conferencia de prensa, que los elementos de seguridad vial —que antes conformaban el Tránsito Estatal— ahora deben estar enfocados en la seguridad y no en temas administrativos, es decir, vigilar quién circula por las vías del ámbito estatal.
"Es enfocarnos 100 por ciento al tema de seguridad para saber quién transita las carreteras de carácter estatal. Sí, pueden llamar la atención, hacer observaciones o revisiones; sigue existiendo la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito, pero también es eliminar la corrupción de tajo", apuntó.
El funcionario refirió que al gobierno estatal no le sirve de nada cobrar multas, pues no tiene ningún impacto en el tema de ingresos, por lo que ahora se prevé una visión distinta en cuanto a la seguridad y, con ello, evitar la corrupción.
Asimismo, dijo que es necesario mejorar la señalética, evitar accidentes, realizar campañas de concientización, reiterar en el uso del casco, no manejar con el celular, usar el manos libres cuando se requiere una llamada, entre otros.
Por último, el gobernador acotó que esto mismo pueden hacer los ayuntamientos, y los invitó a hacer una reflexión sobre la eliminación de multas, para que no se quede en un fin recaudatorio, sino preventivo: "Confiamos en el civismo de los ciudadanos y que las campañas que implementamos tengan mayor éxito".
rmr