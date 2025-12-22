Seguridad vial en Michoacán sí puede revisar a conductores, pero no multar: Bedolla

El funcionario refirió que al gobierno estatal no le sirve de nada cobrar multas, pues no tiene ningún impacto en el tema de ingresos, por lo que ahora se prevé una visión distinta en cuanto a la seguridad y, con ello, evitar la corrupción.

Asimismo, dijo que es necesario mejorar la señalética, evitar accidentes, realizar campañas de concientización, reiterar en el uso del casco, no manejar con el celular, usar el manos libres cuando se requiere una llamada, entre otros.

Por último, el gobernador acotó que esto mismo pueden hacer los ayuntamientos, y los invitó a hacer una reflexión sobre la eliminación de multas, para que no se quede en un fin recaudatorio, sino preventivo: "Confiamos en el civismo de los ciudadanos y que las campañas que implementamos tengan mayor éxito".

