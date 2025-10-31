Seguridad se construye con la participación ciudadana: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, participó en la ceremonia de clausura de los cursos de formación inicial para policía de proximidad municipal y guías técnicos en el sistema de justicia penal para adolescentes. El evento se realizó en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán, donde se graduaron 260 elementos, de los cuales 81 pertenecen a la Policía de Morelia.

En representación de los presidentes municipales presentes, Alfonso Martínez dirigió un mensaje a los nuevos policías: “Felicidades a todas estas mujeres y hombres valientes que, con su esfuerzo, hoy se gradúan y se integran a las corporaciones de seguridad de nuestro estado.”

La capacitación duró seis meses de preparación intensiva.