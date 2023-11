Seguridad, salud y campo, los temas que se deben atender en México: Xóchitl Gálvez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al reunirse con militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Michoacán en Morelia, la senadora y aspirante a la presidencia de México en 2024, Xóchitl Gálvez expresó que aunque en el Frente Amplio por México, en el pasado hubo diferencias, ahora los une buscar tener un mejor país, para atender temas como seguridad, salud y campo.

En su discurso, la senadora aseveró que las cosas no están bien en México, sobre todo en seguridad, desde Tijuana hasta Quintana Roo, porque se tienen registrados más de 168 mil personas asesinadas en la actual administración, pues, dijo, Michoacán no es la excepción, porque la estrategia de la actual administración federal de "abrazos no balazos", fue un fracaso.