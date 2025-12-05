Seguridad, protección animal y movilidad rubros a priorizar en 2026: Carlos Soto

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Zamora busca dejar cimentadas las bases en diversos rubros y, en 2026, priorizará en materia de seguridad, protección animal y movilidad, destacó el presidente municipal, Carlos Alberto Soto Delgado.

A pregunta expresa de MiMorelia.com, enfatizó que hay diversos proyectos que se concretaron este año y que permitirán avanzar con la creación de diversas áreas, las cuales se busca dejar con todos los lineamientos para que la siguiente administración continúe con los trabajos correspondientes.

A través de las direcciones de Movilidad Humana y de Medio Ambiente y Protección Animal, dijo, se busca atender diversos sectores que han estado en el olvido y que los zamoranos demandan atención.

La actualización de movilidad e impulsar los derechos de los peatones y ciclistas, indicó, forma parte de las actividades de movilidad, donde los vehículos queden en último plano y se reduzca su uso.

En medio ambiente comentó que se requiere impulsar un Zamora verde, donde las empresas y universidades siembren árboles, además de concretar más jornadas de esterilización en perros y gatos.