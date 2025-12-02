Seguridad privada frustra bloqueo de caseta por presuntos normalistas en Panindícuaro

Panindícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de seguridad privada de la autopista de Occidente retiraron a un grupo de presuntos normalistas que intentaron bloquear la circulación en la caseta de peaje de Panindícuaro durante la mañana de este martes.

De acuerdo con los reportes, más de una treintena de jóvenes, la mayoría con el rostro cubierto, arribaron al punto con la intención de "tomar" la caseta y detener el libre tránsito de los automovilistas.

Ante esta situación, el personal de guardia actuó para impedir la afectación, procediendo a desalojarlos de la zona.

Los presuntos manifestantes se retiraron sin que se reportaran enfrentamientos graves, daños a la infraestructura o afectaciones mayores al flujo vehicular.