Seguridad en Zamora "se fue de las manos", señala gobernador de Michoacán

En el evento realizado en el Palacio Municipal de Zamora, Bedolla mencionó que también las adicciones se dispararon en esta región, no solo en el municipio, por lo que, dijo, se requiere de una atención inmediata, pero bien planificada, "no por ocurrencia, no de reacción, sino de acción".

El mandatario estatal expuso que en Zamora se cuenta con un estado de fuerza de mil 347 elementos los tres niveles, para una población de 250 mil habitantes, por lo que se tienen 6.6 elementos por cada mil habitantes, lo que significa que hay el estado de fuerza suficiente.