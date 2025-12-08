Seguridad, el mayor reto en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La seguridad es el mayor reto que tiene Michoacán, enfatizó el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, durante la entrega de patrullas a 15 municipios y a la Guardia Civil.

En el antiguo Recinto Ferial de Michoacán, el mandatario indicó que hoy se requiere a la sociedad y a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales unidos para enfrentar con inteligencia, investigación y coordinación el tema de seguridad.