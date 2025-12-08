Seguridad, el mayor reto en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La seguridad es el mayor reto que tiene Michoacán, enfatizó el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, durante la entrega de patrullas a 15 municipios y a la Guardia Civil.
En el antiguo Recinto Ferial de Michoacán, el mandatario indicó que hoy se requiere a la sociedad y a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales unidos para enfrentar con inteligencia, investigación y coordinación el tema de seguridad.
Con la entrega de 122 vehículos y patrullas, especificó que para hacer frente a la delincuencia es necesario estar unidos, además de avanzar y desarrollarse acorde a las necesidades que exigen cubrir los michoacanos en materia de seguridad.
“Porque estos equipos, estas unidades, 122 patrullas son precisamente para que la seguridad se fortalezca, para que nuestras y nuestros policías y elementos cuenten con unidades de alta tecnología”, agregó.
En su oportunidad, el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, indicó que 15 municipios fueron beneficiados con 41 patrullas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad (FAS) y 81 unidades con recurso estatal para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“La seguridad se construye desde lo local, desde el territorio y por ello es indispensable que nuestras corporaciones cuenten con las herramientas adecuadas para desempeñar su labor con profesionalismo, eficacia, cercanía con la ciudadanía”, dijo.
El alcalde de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, agradeció al Gobierno de Michoacán por la donación de patrullas y equipo que permitirá continuar con la coordinación para atender el tema de seguridad; mientras que el edil de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, mencionó que esta acción es un esfuerzo en invertir en las corporaciones de seguridad municipales por parte del estado.
Los municipios beneficiados en esta ocasión fueron Angamacutiro, Cotija, Epitacio Huerta, Jacona, José Sixto Verduzco, Lázaro Cárdenas, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Tancítaro, Tingüindín, Vista Hermosa, Zamora y Zitácuaro.
BCT