Segundo anillo periférico de Morelia, una supercarretera con altos estándares y visión de futuro: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El segundo anillo periférico de Morelia será una supercarretera con altos estándares y visión de futuro que conectará de manera rápida y segura a miles de habitantes de los municipios de Morelia, Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón y Zinapécuaro, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario recorrió estos segmentos de 17.9 y 12.2 kilómetros, respectivamente, donde se invierten más de mil 250 millones de pesos estatales entre ambos, mismos que registran avances del 40 y 60 por ciento.