Segunda instancia, un recurso judicial efectivo: tema del nuevo episodio de El arte de lo bueno y lo justo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "La segunda instancia es fundamental porque brinda certeza jurídica a las partes inconformes con una resolución judicial. Quienes impartimos justicia conocemos el impacto que estas tienen en la vida de las personas; por ello, la importancia de la revisión por un órgano superior", así lo afirmó la magistrada de la Primera Sala Unitaria Penal Región Morelia, Sandra Luz Hernández Guzmán, en la nueva emisión de El arte de lo bueno y lo justo.

En este contexto, Hernández Guzmán destacó que la segunda instancia no debe entenderse únicamente como un recurso procesal, sino como un mecanismo esencial de garantía de derechos, que fortalece la legalidad, la imparcialidad y la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Subrayó que la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales permite asegurar que las decisiones se ajusten plenamente a derecho y se encuentren debidamente fundamentadas y motivadas.

