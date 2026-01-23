Seguiremos combatiendo a los grupos delincuenciales en el Valle de Apatzingán: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La detención de César Alejandro "N" fue un golpe fuerte a la delincuencia organizada, resaltó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, al precisar que las autoridades federales y estatales seguirán combatiendo a los grupos delincuenciales que están apostrados en el Valle de Apatzingán.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, dijo no tener a la mano el número de objetivos prioritarios en dicha zona, pero enfatizó que se continuará haciendo detenciones, toda vez que se ha detectado varios operadores.

Enfatizó que se mantiene la presencia de fuerzas federales y estatales en la región, por lo que los operativos continúan para evitar que haya una reorganización y puedan surgir nuevos líderes delincuenciales.

Por lo pronto, desconoció si alguien más asumirá el cargo de dicho cartel ante la captura de su líder y la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio.

"Se han detenido a varios, en este operativo, previo a su captura, hubo varias detenciones. Se menciona la muerte de uno de sus hermanos, el "Mini Botox" (...), se seguirá combatiendo a toda esta célula y se seguirá haciendo detenciones. El operativo que implementó el Gobierno Federal con el Gobierno del Estado continúa en la región de Apatzingán", concluyó.

mrh