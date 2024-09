Segob no ha podido comunicarse con autoridades de Cotija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que suspendieron las fiestas patrias y de que se reportó que el alcalde municipal de Cotija no se encuentra en el municipio, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, compartió que pese a que han intentado contactarse, no se han podido comunicar con las autoridades municipales.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal reiteró que buscarán comunicación con la dirigencia en Michoacán del partido político que encabeza el ayuntamiento y se valoraría la posibilidad de instalar un consejo municipal.

“Hemos querido tener contacto con ellos, no hemos podido hablar con las autoridades, entiendo que han estado fuera del municipio; vamos a contactar la próxima semana a la dirigencia de su partido político para valorar y revisar, también si no se hace una presencia de inmediato de las autoridades nos tocará valorar la designación de un consejo municipal, porque no se puede permitir que no haya atención a la ciudadanía de Cotija”, expuso.

Dijo que tienen información de que en Cotija no están los integrantes de cabildo y son los funcionarios municipales que han atendido algunas responsabilidades del ayuntamiento, pero se requiere certeza para la ciudadanía.

Comentó que pese a esta situación la autoridad estatal ha mantenido la presencia de Guardia Civil, Guardia Nacional y de la SEDENA, que acompañará las actividades de seguridad en el municipio.

avl