Segob llama al diálogo este lunes; busca evitar bloqueos y afectaciones por el paro nacional

La dependencia federal hizo un llamado respetuoso a los convocantes a privilegiar el entendimiento y evitar acciones que afecten a terceros, como bloqueos carreteros o cierres que perjudiquen la movilidad y la actividad económica.

“El intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para construir soluciones conjuntas”, señaló la Segob en un comunicado difundido la noche del domingo.

A la mesa de diálogo fueron invitados representantes del sector agrícola, transportistas y funcionarios de dependencias clave como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía.