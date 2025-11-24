Segob llama al diálogo este lunes; busca evitar bloqueos y afectaciones por el paro nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unas horas del paro nacional convocado por organizaciones de transportistas y campesinos, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su plena disposición al diálogo y convocó a una mesa de trabajo este lunes, a las 11:00 horas, en sus oficinas de la Ciudad de México.
La dependencia federal hizo un llamado respetuoso a los convocantes a privilegiar el entendimiento y evitar acciones que afecten a terceros, como bloqueos carreteros o cierres que perjudiquen la movilidad y la actividad económica.
“El intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para construir soluciones conjuntas”, señaló la Segob en un comunicado difundido la noche del domingo.
A la mesa de diálogo fueron invitados representantes del sector agrícola, transportistas y funcionarios de dependencias clave como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía.
Durante la reunión se abordarán temas relacionados con la producción agropecuaria, el precio del maíz, el abasto y disposiciones en materia hídrica, con el fin de alcanzar acuerdos que beneficien tanto al campo como al transporte.
Además, la Segob agradeció públicamente a diversas organizaciones transportistas —como CANACAR, CONATRAM, FEMATRAC, AMOTAC y otras— que se deslindaron del paro y expresaron su confianza en la vía institucional para canalizar sus demandas.
La dependencia subrayó que no respalda agendas políticas ajenas al sector productivo y reafirmó que la atención a las problemáticas sociales debe realizarse con responsabilidad y legalidad.
