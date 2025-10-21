Michoacán

Segob desconoce amenazas previas contra Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán

Zepeda Villaseñor aseguró que tenía escolta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública
VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, dijo desconocer si el empresario y presidente de la Asociación Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, estuviera amenazado, pero aseguró que contaba con escoltas para su protección por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En entrevista, enfatizó que la estrategia de seguridad y contra la extorsión en Apatzingán no ha sido fallida; de lo contrario, señaló, "hay resultados".

Indicó que por parte del Gobierno de Michoacán se lamenta y condena el asesinato de Bernardo Bravo, por lo que pidió respeto y espacio para la familia del empresario en estos momentos.

Asimismo, puntualizó que la SSP fortaleció la estrategia de seguridad y las fiestas de Apatzingán están garantizadas.

