Segob desconoce amenazas previas contra Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán

En entrevista, enfatizó que la estrategia de seguridad y contra la extorsión en Apatzingán no ha sido fallida; de lo contrario, señaló, "hay resultados".

Indicó que por parte del Gobierno de Michoacán se lamenta y condena el asesinato de Bernardo Bravo, por lo que pidió respeto y espacio para la familia del empresario en estos momentos.

Asimismo, puntualizó que la SSP fortaleció la estrategia de seguridad y las fiestas de Apatzingán están garantizadas.

rmr