Segob atendió a transportistas manifestantes de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la dependencia a su cargo mantuvo un diálogo con los transportistas que se manifestaron en Uruapan este día.

Lo anterior luego de que un grupo de transportistas liderados por José Trinidad Martínez Pasalagua arribaran al espacio donde se programó un evento encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con el fin de anunciar ante la ciudadanía, la construcción del cablebús en ese municipio.

Torres Piña detalló que él mismo se reunió con los manifestantes:

"Me reuní con ellos de inmediato, mientras se estaba desarrollando el evento me reuní con ellos para poderlos atender y que no hubiera mayores fricciones. Respetamos la manifestación, aunque no compartimos la violencia. Nos vamos a reunir pronto".