Segmentos 4 y 5 del segundo anillo periférico incluirán 5 estructuras elevadas: Rogelio Zarazúa

El funcionario detalló que en el segmento 4 se construirá un entronque carretero en Cuitzillo que permitirá la mejor distribución y conectividad de esta vía con la carretera federal Número 120, además habrá un paso superior vehicular a la altura del fraccionamiento Misión del Valle, el cual actualmente está en construcción.

También contará con un paso superior en La Goleta, el cual cruzará la carretera federal 126, concluyendo con el entronque del Recinto Ferial. Por su parte, el segmento 5 iniciará con un entronque carretero a la altura del kilómetro 58+800, actualmente en construcción, y finalizará con el distribuidor vial a la altura de Jaripeo, estructura que unirá el tramo federal 15, que va hacia Mil Cumbres con el nuevo anillo periférico.