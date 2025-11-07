Segmentos 4 y 5 del segundo anillo periférico incluirán 5 estructuras elevadas: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, precisó que los segmentos 4 y 5 del segundo anillo periférico contarán con cinco estructuras superiores, entre distribuidores viales y pasos superiores vehiculares.
La obra, con una longitud de 30.1 kilómetros, unirá puntos como Cuizillo, en Tarímbaro y La Goleta, en Charo, además de conectar Ciudad Salud con Jaripeo, impactando positivamente a más de 800 mil habitantes.
El funcionario detalló que en el segmento 4 se construirá un entronque carretero en Cuitzillo que permitirá la mejor distribución y conectividad de esta vía con la carretera federal Número 120, además habrá un paso superior vehicular a la altura del fraccionamiento Misión del Valle, el cual actualmente está en construcción.
También contará con un paso superior en La Goleta, el cual cruzará la carretera federal 126, concluyendo con el entronque del Recinto Ferial. Por su parte, el segmento 5 iniciará con un entronque carretero a la altura del kilómetro 58+800, actualmente en construcción, y finalizará con el distribuidor vial a la altura de Jaripeo, estructura que unirá el tramo federal 15, que va hacia Mil Cumbres con el nuevo anillo periférico.
Detalló que estas estructuras beneficiarán a los habitantes de 30 tenencias, localidades y fraccionamientos de Morelia, Tarimbaro, Álvaro Obregón y Charo, como Uruétaro, Cuitzillo Grande, Paseos del Valle, Los Ruiseñores, La Aldea, Irapeo y Villas del Fresno, por mencionar algunos, quienes podrán acceder a estos pasos elevados para incorporarse al segundo anillo periférico y poder contar con mayor conectividad en la zona.
El segmento 4 cuenta con un avance del 24 por ciento sobre un total de 17.9 kilómetros, mientras que el segmento 5 reporta la construcción de 12.2 kilómetros, donde se tiene un 37 por ciento de avance. En total cuenta con una fuerza laboral de 329 trabajadores en ocho frentes de trabajo y la intervención de 54 máquinas pesadas en ambos desarrollos.
BCT