Segmento 4 del segundo anillo periférico conectará Charo con Álvaro Obregón: SCOP

Se construyen dos distribuidores viales en la zona, uno en Cuitzillo y otro en La Goleta, justo donde concluye la extensión del segmento 5 del segundo anillo periférico.

Además, se realizan 30 obras de drenaje, preparación de terracerías, excavaciones y cortes, así como formación y compactación de cuerpos de terraplén con material de banco para conformar el camino que será transitado por un promedio de casi 6 mil vehículos al día.

También continúa con la construcción de tres de los siete segmentos totales, con una inversión de 2 mil 596 millones de pesos, para beneficiar a más de 1 millón de personas. Dichas obras que conformarán una nueva vialidad que tendrá en total 87.8 kilómetros en total, generan más de 400 empleos y beneficiará no solo a Morelia sino también a municipios como Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón.

RYE