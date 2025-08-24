Michoacán

Segmento 4 del segundo anillo periférico conectará Charo con Álvaro Obregón: SCOP

Tramo de 7.9 km registra un avance del 13 %
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El segmento cuatro del segundo anillo periférico de Morelia avanza con un 13 por ciento de progreso general. Esta obra conectará las vialidades de Charo y Álvaro Obregón, y dará continuidad al segmento cinco, el cual también se encuentra en construcción.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), construye un tramo de 7.9 kilómetros de nuevo camino de un ancho de 13 metros para realizar una autopista tipo A2 con acotaciones a los costados, que irá desde la comunidad de La Goleta, en el municipio de Charo, hasta Cuitzillo, en Tarímbaro.

Se construyen dos distribuidores viales en la zona, uno en Cuitzillo y otro en La Goleta, justo donde concluye la extensión del segmento 5 del segundo anillo periférico.

Además, se realizan 30 obras de drenaje, preparación de terracerías, excavaciones y cortes, así como formación y compactación de cuerpos de terraplén con material de banco para conformar el camino que será transitado por un promedio de casi 6 mil vehículos al día.

También continúa con la construcción de tres de los siete segmentos totales, con una inversión de 2 mil 596 millones de pesos, para beneficiar a más de 1 millón de personas. Dichas obras que conformarán una nueva vialidad que tendrá en total 87.8 kilómetros en total, generan más de 400 empleos y beneficiará no solo a Morelia sino también a municipios como Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón.

