Sefeco impulsará más de 30 ferias en lo que resta del 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) impulsará más de 30 ferias en lo que resta de este 2025, informó María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la dependencia.

En entrevista, la funcionaria municipal explicó que los últimos meses del año concentran una gran cantidad de eventos debido a las celebraciones del mes patrio, así como las festividades características de noviembre y diciembre.

“Todavía tenemos bastantes ferias, se vienen meses muy bonitos con bastante reactivación económica en el municipio, así como todos aquellos festivales que tenemos en puerta (…)”, subrayó.

Agregó que, en términos generales se prevé la realización de más de 30 eventos, entre ferias y actividades que buscan reactivar la economía local en distintos sectores de Morelia, como emprendedores, panaderos, artesanos y más.

Detalló que la cifra es variable, pues aunque existe una planeación previa, constantemente se suman solicitudes de apoyo por parte de iniciativas ciudadanas o de otros sectores que no estaban contemplados y que cuentan con eventos nuevos.

Para finalizar, Herrera Calderón recalcó que, por instrucciones del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se busca respaldar estas iniciativas que, además de fortalecer la economía local, contribuyen a reforzar el tejido social.

BCT